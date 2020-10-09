شكرا لقرائتكم ننشر شروط الترشح الجديدة لعضوية اتحاد الكرة فى الإنتخابات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التعديلات الجديدة على شروط الترشح لإنتخابات الجبلاية المقبلة، حيث أخطر الفيفا اليوم الجمعة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني باعتماد اللائحة الجديدة، ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.

ووفقا للائحة الجديدة، فلابد أن يكون المرشح لعضوية اتحاد الكرة حاصلا على مؤهل دراسى عالى وتحديدا جامعى، وبخصوص اللاعبين أن يكون قد شارك فى 10 مباريات رسمية على الأقل، وأن يكون المرشح عضوا بمجلس إدارة نادى فى الجمعية العمومية بشكلها الجديد بعد تقليصها إلى 95 ناديا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

كما تم الغاء الحد الأقصى والحد الأدنى للترشح، حيث تم الغاء الحد الأدنى لسن الترشح وهو 40 سنة والحد الأقصى و70 سنة، بجانب حسن السيرة والسمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية وألا يجمع بين عضوية اتحاد الكرة وعضوية أى هيئة رياضية أخرى.

ويعتبر أهم البنود في اللائحة الجديدة :

- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

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- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

- الغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

- منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.