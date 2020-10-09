سموحة يهزم الاتحاد 2-1 فى ديربى الإسكندرية ويصعد للمركز الخامس

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جدة - عمرو شويل نجح فريق سموحة فى الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم سموحة عن طريق محمد عبد المنعم فى الدقيقة 32 ، فيما تعادل عبد الرزاق سيسيه للاتحاد فى الدقيقة 49 ، ليعود محمد كوفي ويتقدم لسموحة في الدقيقة 89 .
وبهذه النتيجة ، يصعد سموحة للمركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 17 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما استمر الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 15 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.
وقرر الجهاز الطبى لفريق سموحة ، نقل الهانى سليمان حارس مرمى ألفريق إلى أحدى المستفيات لعمل أشعة مقطعية على المخ وإجراء بعض التحاليل الطبيه وذلك عقب سقوط الحارس فى أحدى الكرات فى المباراة حيث رفض محمد عبد الجواد طبيب فريق سموحه استمرار حارس المرمى ، عقب سقوطه واصراره على الاستمرار فى المباراه وتم نقله إلى المستشفى.
وضمت تشكيل الاتحاد السكندرى ، كل من عمرو خليل ، صبرى رحيل،اسلام جمال ،اسامة عزب ، محمود شعبان ،السيد سالم،هشام محمد، احمد مانجا ،عبد الغنى محمد،رزاق سيسيه، خالد قمر.
فيما ضم تشكيل سموحة كل من الهانى سليمان،احمد ابو ألفتوح ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، احمد جمال ، محمد حليمو ، احمد حمص ، ديريك نيسيبامبى اسلام جمال ، ناصر ماهر ، حسام حسن
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