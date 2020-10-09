فوز المغرب على السنغال وديًا

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الرباط: فاز المنتخب المغربي على ضيفه السنغالي 3-1 الجمعة في مباراة دولية ودية أقيمت في الرباط ضمن استعداداتهما لاستئناف تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وبعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سليم أملاح (10)، انتظر المنتخب المغربي حتى الدقيقة 71 لإضافة الثاني عبر يوسف النصيري ثم الثالث عبر يوسف العربي (86)، قبل أن يقلص الضيف السنغالي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 88 عبر إسماعيل سار.

ويخوض المنتخب المغربي ودية أخرى الثلاثاء ضد جمهورية الكونغو قبل أن يستأنف تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة عام 2021 في الكاميرون، بمواجهة مزدوجة ضد جمهورية إفريقيا الوسطى في 9 و17 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي يتصدرها بأربع نقاط من مباراتين، وهو نفس عدد نقاط موريتانيا الثانية، مقابل ثلاث لجمهورية إفريقيا الوسطى ولا نقاط لبوروندي الأخيرة.

أما المنتخب السنغالي، فيتصدر المجموعة العاشرة بست نقاط من مباراتين وبفارق ثلاث عن كل من الكونغو وغينيا بيساو التي يواجهها مرتين في 9 و17 الشهر المقبل.