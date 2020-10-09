فوز ودي لتونس على السودان بثلاثية نظيفة

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في مباراة كروية ودية، فازت تونس على ضيفها السودان بثلاثية نظيفة، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

رادس: فاز المنتخب التونسي على ضيفه السوداني 3-صفر الجمعة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، وذلك في مباراة دولية ودية في كرة القدم تدخل ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بعد توقفها منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسم المنتخب التونسي اللقاء في شوطه الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر سيف الدين خاوي (17) وعلي المعلول (24) وأنيس بن سليمان (35).

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ويخوض منتخب "نسور قرطاجة" مباراة ودية أخرى ضد نيجيريا في 13 الشهر الحالي في النمسا، قبل استئناف منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون، حيث يلتقي نظيره التنزاني في 9 تشرين الثاني/نوفمبر على أرضه قبل أن يحل ضيفا عليه في 17 منه.

ويتصدر المنتخب التونسي مجموعته بانتصارين من مباراتين، وبفارق ثلاث نقاط أمام كل من ليبيا وتنزانيا فيما تحتل غينيا الاستوائية المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

أما المنتخب السوداني، فيلعب ضمن المجموعة الثالثة التي يحتل فيها المركز الثالث بنفس عدد نقاط جنوب أفريقيا الثانية وبفارق ثلاث خلف غانا التي يحل ضيفا عليها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر قبل يواجهها مجددا في 17 منه.