شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يستعين بالمقاولون وإنبى لقراءة عقل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بمواجهة الأهلى أمام المقاولون العرب وإنبى، من أجل قراءة عقل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر، ومعرفة طريقة تفكيره قبل المباراة التى ستجمع بيراميدز والأهلى يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يرغب الفريق السماوى فى تحقيق الفوز على الشياطين الحمر لإقتناص ثلاث نقاط غالية يصل بيهم إلى المركز الثانى بعد تعثر الزمالك أمام دجلة فى اللقاء الذى جمعهم أمس وانتهى بالتعادل السلبى.

وحرص أنتى تشاتشيتش على مشاهدة مواجهة الأهلى أمام المقاولون وإنبى لمعرفة كيف يفكر موسيمانى، الذى تولى مهمة القيادة الفنية خلفًا للسويسرى رينيه فايلر الذى رحل عقب مواجهة الترسانة فى كأس مصر.

شعل الزمالك صراع وصافة الدورى الممتاز بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبى أمام نظيره فريق وادي دجلة، في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، فى إطار الجولة الـ32 للبطولة، الأمر الذى منح بيراميدز أفضلية التقدم عليه فى جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة وحيدة إذا ما نجح فى تحقيق انتصارين فى الجولتين المقبلتين، نظرا لأن الزمالك سيخصم منه ثلاث نقاط فى نهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الأهلي في مباراة الدور الأول.

وعملا بمبدأ البحث عن مصلحة الزمالك، قرر ثلاثة من كبار نجوم القلعة البيضاء إعلان تشجيعهم للغريم التقليدى الأهلى فى مباراته أمام بيراميدز بحثاً عن هدية من المارد الأحمر تمنح الفارس الأبيض لقب الوصيف، وهم أيمن يونس وعمرو زكى وبشير التابعى.