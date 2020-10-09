شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الترشح الجديدة لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التعديلات الجديدة على شروط الترشح لإنتخابات الجبلاية المقبلة، حيث أخطر الفيفا اليوم الجمعة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني باعتماد اللائحة الجديدة، ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.

ووفقا للائحة الجديدة، فلابد أن يكون المرشح لعضوية اتحاد الكرة حاصلا على مؤهل دراسى عالى وتحديدا جامعى، وبخصوص اللاعبين أن يكون قد شارك فى 10 مباريات رسمية على الأقل، وأن يكون المرشح عضوا بمجلس إدارة نادى فى الجمعية العمومية بشكلها الجديد بعد تقليصها إلى 95 ناديا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

كما تم الغاء الحد الأقصى والحد الأدنى للترشح، حيث تم الغاء الحد الأدنى لسن الترشح وهو 40 سنة والحد الأقصى و70 سنة، بجانب حسن السيرة والسمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية وألا يجمع بين عضوية اتحاد الكرة وعضوية أى هيئة رياضية أخرى.