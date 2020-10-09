شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الهانى سليمان للمستشفى وأشعة مقطعية على المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نقل الجهاز الطبى لفريق سموحة ، الهانى سليمان حارس مرمى الفريق إلى إحدى المستشفيات لعمل أشعة مقطعية على المخ وإجراء بعض التحاليل الطبية وذلك عقب سقوط الحارس فى إحدى الكرات المشتركة فى مباراة سموحة والاتحاد السكندرى والمقامة حالياً على استاد الاسكندريه فى الاسبوع 32 من عمر الدورى الممتاز .

وأكد محمد عبد الجواد طبيب فريق سموحة ، أن الجهاز الطبى رفض استمرار حارس المرمى ، عقب سقوطه واصراره على الاستمرار فى المباراه وتم نقله إلى المستشفى.

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