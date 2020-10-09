شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 9/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها حضور مساء موسيماني القاهرة وتوقيع بيكهام للأهلي لمدة 5 مواسم.

سعد سمير يعود لتدريبات الأهلي الجماعية أول نوفمبر بعد جراحة "أكيلس"

يعود سعد سمير، لاعب الأهلي، للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية أول نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من البرنامج العلاجى الذي يؤديه حالياً من جراحة وتر أكيلس التى أجراها قبل عدة أشهر واقترب من انتهائه ليكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية، ومن ثم العودة العودة لمباريات الفريق الموسم المقبل، خاصة أن الأهلي كان قد رفع اسم سعد سمير من القائمة فى يناير الماضي وتم قيد محمود عبد المنعم كهربا بدلاً منه.

وأُصيب سعد سمير بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى بملعب السلام خلال ديسمبر الماضي فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلي 2-0 بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، وأجرى اللاعب جراحة فى ألمانيا قبل أن يؤدى برنامجا تأهيليا على مدار الفترة الماضية ويقترب من إنهائه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليكون جاهزاً للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية أول نوفمبر.

مسحة طبية للأهلي قبل ساعات من مواجهة بيراميدز بأمر الكاف

يُجرى لاعبو النادى الأهلي مسحة طبية فى فندق الإقامة قبل ساعات من مباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد، الأحد، فى بطولة الدوري، التزاماً بتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذى طالب الأهلي بضرورة إجراء مسحتين طبيتين للكشف عن فيروس "كورونا" قبل السفر للمغرب بطائرة خاصة الثلاثاء المقبل، لمواجهة الوداد يوم 17 أكتوبر الجارى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخضع فريق الأهلي وجميع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية أمس، الخميس، ثم سيخضون لمسحة الأحد المقبل، أى قبل 48 ساعة من السفر، ثم مسحة ثالثة يوم الوصول للمغرب على أن تكون هناك مسحة رابعة بعد العودة من المغرب، وطلب الاتحاد الأفريقي ملفاً طبياً كاملاً لكل لاعب يشمل تحليلات دم ورسم قلب.

كابيلو يقود تدريبات منفردة لأحمد الشيخ وصالح جمعة فى الأهلي

خاض ثنائى أحمد الشيخ وصالح جمعة تدريبات منفردة صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، واشتمل مران الثنائى على بعض الفقرات التدريبية المتنوعة ما بين الجانب البدني وتدريبات الكرة لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق. وكان بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم، ويستأنف الفريق مرانه غداً؛ استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخاض الأهلي مراناً خفيفاً أمس عقب الفوز على إنبى بثلاثية نظيفة فى الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حسمها الاهلي لصالحه للمرة الـ42 في الدورى.

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الأهلي يفحص "ضامة" الشناوى غداً ويجهز الحارس الدولى لرحلة المغرب

يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لاختبار طبى قبل مران الفريق غداً، السبت، لتحديد موقفه من دخول التدريبات الجماعية بعدما تعرض لإصابة فى مباراة المقاولون العرب الماضية فى الجولة الـ30 لبطولة الدورى، وكانت عبارة عن مزق واحد مللى فى العضلة الضامة أبعده عن المشاركة فى مباراة إنبى أول أمس بالدورى التى فاز فيها الأحمر بلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يتحدد موقف الشناوى خلال الفحص الطبى غداً وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الحارس لن يكون جاهزاً للمشاركة فى مران السبت الجماعى وسيواصل التأهيل، ليغيب كذلك عن مباراة بيراميدز الأحد فى الدورى، ليتم تجهيزه للسفر مع الأهلى الثلاثاء المقبل للمغرب لخوض مباراة الوداد المغربى المقرر لها 17 أكتوبر الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بيكهام يوقع للأهلى 5 سنوات بداية من الموسم الجديد

وقع أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة على عقود انتقاله للأهلي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد انتهاء بطولة الدوري العام، في ظل تأزم وضع وادى دجلة حيث لازال الفريق يصارع ضد الهبوط، وأنهى مسئولو الأهلي اتفاقهم مع وادى دجلة لضم بيكهام، مقابل 12 مليون جنيه، مع اختيار دجلة لـ2 لاعبين أهلاوية يتم استعارتهما لمدة موسم، ورغم وجوب دفع الأهلي 15 مليون جنيه لاستعادة بيكهام، وفقاً لعقد بيع اللاعب الذى يمنح الأهلي الأولوية فى استعادته إلا أن الإدارة الحمراء نجحت فى ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه فقط.

شاهد .. كيفين جونسون مساعد موسيمانى يصل القاهرة ويظهر فى الأهلى غداً

وصل الجنوب إفريقي كيفين جونسون المدرب العام للأهلي القاهرة، وعقد اجتماعاً مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تمهيداً لتسجيل ظهوره الأول في تدريبات الأهلي غداً السبت، وأعلن موسيماني اسم المدرب العام معه فى الجهاز الفنى للفريق الأحمر، مؤكدا أن كيفين جونسون، هو مساعده الجديد فى الأهلي، ويتولى جونسون منصب المدرب العام للأهلي بدلًا من موكوينا الذي فضل الاستمرار مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وبدأ موسيمانى مهمته في أول مباراة رسمية مع الأهلي مساء أمس الأحد بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد.