الامارات | الأهلي المصري يكشف حقائق جديدة عن فايلر.. "أفعال غريبة وطلب تعجيزي"!

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يكشف حقائق جديدة عن فايلر.. "أفعال غريبة وطلب تعجيزي"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي المصري محسن صالح عن حقائق جديدة في رحيل المدرب السابق السويسري رينيه فايلر الذي أنهى النادي تعاقده معه وعيّن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلفا له، مشدداً على أن "فايلر كان مهملاً لعمله وطلب مكافأة الدوري قبل انتهاء البطولة ولا يصحح أخطاء اللاعبين"، على حد تعبيره.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية تصريحات لمحسن صالح خلال لقاء معه في برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي"، قال فيها: "إن النادي الأهلي يحترم فايلر وإنجازه مع الفريق لكن في الفترة الأخيرة وخصوصاً بعد كورونا أصبحت آراءه متضاربة، وكنا نقرأ له تصريحات في صحف سويسرية تفيد بأنه سيرحل عن الأهلي"، موضحاً: "رأينا ردود أفعال له غريبة، فكان يطلب الحصول على راتبه قبل موعده على الرغم من أننا نعطيه الراتب في الموعد المحدد، وبعدها يقول أنه يريد مكافأة الدوري الآن فيما البطولة لم تنته، لذلك شعرنا أنه يطلب طلبات تعجيزية لنتجه إلى إنهاء التعاقد معه".

وعلق محسن صالح على الجانب الفني للفريق وتراجعه مع فايلر في الفترة الأخيرة، وقال: "الجميع رأى مستوى الفريق قبل وبعد كورونا، فايلر أصبح مهملًا في العمل ويفكر في أمور أخرى لا نعلمها، ومعلوماتنا كانت تفيد بأنه كان لم يعد يصحح أخطاء اللاعبين في التدريبات كما كان يفعل سابقاً، ولم يعد يقوم بعقد محاضرات فنية ونظرية للاعبين ولم يعد يتواجد في المعسكر ليلة المباريات بل ويعتذر ويترك الفريق ويأتي قبيل المواجهات بساعات، كل هذه تصرفات كانت توحي أنه في طريقه إلى الرحيل".

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وأضاف رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي: "إذاً هل كانت إدارة الأهلي ستنتظر حتى يرحل فايلر بصورة مفاجئة، ويجعلنا نبحث عن مدرب فيما الدور قبل النهائي للبطولة الإفريقية على الأبواب؟ كل الأمور كانت تقول إنه أصر على الرحيل، حتى أنه طلب السفر لقضاء إجازة ويترك إدارة مبارتين، لا يوجد مدرب محترف يفعل ذلك، وبالتالي قررنا أنه إذا ركب الطائرة فتنزل طائرة أخرى بمدرب جديد وهذا كان قرار مجلس الإدارة وهذا ما حدث".

ويتطلع الأهلي إلى المدرب الجديد موسيماني على أنه المنقذ في المرحلة المقبلة على صعيد البطولة القارية بعدما كان الفريق قد ضمن الفوز بلقب الدوري المصري، إذ سيلعب "الشياطين الحمر" مع الوداد البيضاوي المغربي في 17 أكتوبر الجاري ذهاباً و23 منه إياباً.

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