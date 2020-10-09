الامارات | فيغريدو يمنح الوصل الفوز على الوحدة في الوقت القاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن فيغريدو يمنح الوصل الفوز على الوحدة في الوقت القاتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد البرازيلي جواو فيغريدو الوصل لتحقيق الفوز على الوحدة في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الخليج العربي، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ليقترب "الإمبراطور" من التأهل إلى دور الثمانية، إذ يقام لقاء الإياب في استاد زعبيل في 13 نوفمبر المقبل.

شهد الشوط الأول إثارة كبيرة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غريبة لمصلحة الوحدة بعدما اعتقد أن لاعب الوصل، البرازيلي سانتوس نيريس أمسك الكرة بيده، وأحرز منها إسماعيل مطر الهدف الأول (11).

في المقابل تألق حارس "الإمبراطور" حميد عبدالله وأنقذ مرماه من أخطر فرص الوحدة، عندما تصدى لثلاث كرات متتالية في دقيقة واحدة، الأولى من السلوفيني تيم ماتافز، وارتدت إلى يحيى الغساني، وتألق عبدالله بالتصدي مجدداً للكرة، قبل أن يكرر تصديه لتسديدة أخرى من الغساني وترتد من العارضة ويشتتها دفاع الوصل (16).

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من جهته نشط الوصل في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، وتألق حارس الوحدة راشد علي في التصدي لكرة صاروخية من علي صالح (37)، قبل أن يحرز ناصر نور هدف التعادل من تمريرة الأرجنتيني نيكولاس أوروز، وسددها نور في المرمى (42).

في المقابل تراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني، رغم التبديلات العديدة التي أجراها كل من ريجيكامب ورازوفيتش، إذ لم يشهد الشوط فرصاً خطرة عديدة مثلما حدث في الشوط الأول، قبل أن ينجح البرازيلي جواو فيغريدو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90 مستغلاً تمريرة أوروز، ليحقق الوصل فوزاً ثميناً

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