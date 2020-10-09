شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل صحوته ويهزم الاتحاد بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل سموحة، تحت قيادة مدربه أحمد سامي، عروضه الطيبة وحقق فوزًا صعبًا على الاتحاد السكندري، في مباراة قوية بين لاعبي الفريقين.

تقدم لسموحة محمد عبدالمطلب وتعادل للاتحاد رزاق سيسيه، قبل أن ينجح محمد كوفي في تسجيل الهدف الثاني لسموحة، ليخرج فريقه فائزًا ويصل للنقطة 47 محتلًا المركز الخامس لأول مرة هذا الموسم، بينما تراجع الاتحاد بهذه الهزيمة إلى المركز الثامن بـ39 نقطة.