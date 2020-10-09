22 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة طلائع الجيش

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار على عاشور، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني ومحمد رمضان وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وحمادة فاروق وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح أمين ويوسف شريف وكريم ببا.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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