شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغازل جماهيره بصورة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال وجوده بإحدى صالات الجيم التي يؤدي فيها اللاعب تدريباته البدنية، مكتفيًا بوضع صورة رمزية مبتسمة بدلًا من التعليق.

ويستعد ليفربول لمباراة قوية أمام إيفرتون، السبت، 17 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة، والتي يسعى من خلالها الريدز محو الهزيمة التاريخية التي تعرضوا لها أمام أستون فيلا الجولة الماضية بسبعة أهداف مقابل هدفين.

محمد صلاح