شكرا لقرائتكم خبر عن قطاوي يعود لصفوف بهلاء العماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى أرض سلطنة عمان اللاعب المصري أحمد قطاوي، من أجل الانضمام لصفوف نادي بهلاء، لاستكمال الجولات الثلاث المتبقية من الدوري العماني، بعد فترة انقطاع طويلة عن التواجد مع الفريق.
وسيخضع اللاعب المصري لفحص كورونا وانتظار النتيجة السلبية، قبل الانضمام الرسمي للتدريبات مع زملائه اللاعبين.
ويأمل قطاوي في المساهمة مع بهلاء لتحقيق النتائج الإيجابية في الجولات الثلاث وتفادي الهبوط، خاصة أن بهلاء من الفرق المهددة بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة.
ويقود الفريق العماني، المدرب عبدالناصر محمد، الذي بدأ مهمته، وقاد أول مران للفريق، أمس الخميس.
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