شكرا لقرائتكم خبر عن «بيترز»: كريستيانو رونالدو ليس «متعجرفًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدولى البلجيكى داودا بيترز، لاعب وسط يوفنتوس، أنهم فى النادى الإيطالى يطلبون من الفريق اتخاذ الحذر أثناء التدريبات مع البرتغالى، كريستيانو رونالدو.

وفى مقابلة مع «آر تى بى إفى»، بالتزامن مع وجوده فى معسكر المنتخب البلجيكى، قال «بيترز»، ضاحكًا: «أثناء التدريبات، يطلب منا الجهاز الفنى اتخاذ الحذر حين نواجه (رونالدو) لأنه يمثل رأسمال ضخمًا للنادى».

وأشار اللاعب- البالغ من العمر 21 عامًا، والذى خاض أول مباراة له مع الفريق الأول لليوفى، فى يوليو الماضى- إلى أنه يواجه صعوبة فى الالتزام بعدم المخاطرة مع نجم السيدة العجوز.

وأوضح: «كشاب، ليس من السهل دائمًا القيام بذلك لأنك أنت أيضًا ترغب فى الظهور، لكن عليك أن تتخذ حذرك».

ولفت «بيترز» إلى أن النجم البرتغالى يتصرف كأنه لاعب آخر بالفريق، وأنه ليس متعجرفًا كما يقول عنه البعض.

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