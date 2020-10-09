شكرا لقرائتكم خبر عن «روى كين» يتوقع رحيل «سولشاير» عن اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد روى كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدرب أولى جونار سولشاير ربما يتعرض للإقالة من منصبه إذا استمر تراجع أداء الشياطين الحمر.

وخسر المان يونايتد 1- 6 أمام توتنهام في الدورى الإنجليزى، الأحد الماضى، في تكرار لأسوأ هزيمة له في حقبة الدورى الممتاز، بعد خسارته بالنتيجة نفسها أمام جاره مانشستر سيتى في 2011.

وحصل فريق «سولشاير»، الذي احتل المركز الثالث في الدورى الإنجليزى الموسم الماضى، على 3 نقاط فقط من ثلاث مباريات خاضها في الموسم الحالى، ويحتل المركز 16 بين فرق البطولة العشرين.

وقال «كين»، لشبكة «آى تى فى»: «أداؤهم أمام توتنهام كان مُخْجِلًا.. الكل يواجه أيامًا سيئة في كرة القدم. بعض اللاعبين ظهروا بشكل متواضع».

وأضاف: «هؤلاء اللاعبون المخادعون، وهم كثر، سيكلفون (أولى) وظيفته. هؤلاء اللاعبون قضوا على المدرب السابق، جوزيه مورينيو، وسيفعلون الشىء نفسه بـ(سولشاير)».

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