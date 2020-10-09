شكرا لقرائتكم خبر عن «بيراميدز» بلا انتصار على القطبين قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصطدم فريق الكرة بالنادى الأهلى بنظيره بيراميدز، مساء الأحد، ‏بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ‏للموسم الجارى 2019-2020.‏

وفى الوقت الذي كان فيه بيراميدز فريقاً مرعباً في الموسم الماضى ‏‏2018-2019، استعصى على كلا القطبين الأهلى والزمالك إسقاطه في ‏الدورى والانتصار عليه، تبدلت الأحوال وتغير الأمر تماماً في الموسم ‏الحالى.‏

بيراميدز في الموسم المنصرم حصد 4 نقاط من خلال مواجهته الزمالك ‏بالتعادل في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-3، في مباراة مثيرة، قبل أن ‏يتمكن بيراميدز من الفوز على الزمالك في لقاء الدور الثانى برأسية ‏المدافع على جبر.‏

ونجح بيراميدز في الفوز على الأهلى «رايح جاى» في الموسم الماضى ‏أيضاً بهدفين مقابل هدف في المباراة الأولى التي شهدت مفاجأة مشاركة ‏عبدالله السعيد، وبهدف حمل توقيع كينو في مباراة الدور الثانى.‏

أما في الموسم الحالى، فلم يحصد بيراميدز حتى الآن أي نقاط خلال ‏مواجهاته بالقطبين، قبل موقعة الأحد المقبل أمام الأهلى.‏

وخسر بيراميدز أمام الزمالك بلقائى الدور الأول والثانى بنتيجة واحدة ‏هى هدفان مقابل لا شىء، كذلك خسر أمام الأهلى لقاء الدور الأول في ‏الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.‏

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ترى هل يخرج بيراميدز صفر اليدين خلال 4 مواجهات جمعته بالقطبين ‏هذا الموسم، بعدما حصد 10 نقاط أمامها في الموسم المنصرم؟.