شكرا لقرائتكم خبر عن «بيراميدز» بلا انتصار على القطبين قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصطدم فريق الكرة بالنادى الأهلى بنظيره بيراميدز، مساء الأحد، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020.
وفى الوقت الذي كان فيه بيراميدز فريقاً مرعباً في الموسم الماضى 2018-2019، استعصى على كلا القطبين الأهلى والزمالك إسقاطه في الدورى والانتصار عليه، تبدلت الأحوال وتغير الأمر تماماً في الموسم الحالى.
بيراميدز في الموسم المنصرم حصد 4 نقاط من خلال مواجهته الزمالك بالتعادل في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-3، في مباراة مثيرة، قبل أن يتمكن بيراميدز من الفوز على الزمالك في لقاء الدور الثانى برأسية المدافع على جبر.
ونجح بيراميدز في الفوز على الأهلى «رايح جاى» في الموسم الماضى أيضاً بهدفين مقابل هدف في المباراة الأولى التي شهدت مفاجأة مشاركة عبدالله السعيد، وبهدف حمل توقيع كينو في مباراة الدور الثانى.
أما في الموسم الحالى، فلم يحصد بيراميدز حتى الآن أي نقاط خلال مواجهاته بالقطبين، قبل موقعة الأحد المقبل أمام الأهلى.
وخسر بيراميدز أمام الزمالك بلقائى الدور الأول والثانى بنتيجة واحدة هى هدفان مقابل لا شىء، كذلك خسر أمام الأهلى لقاء الدور الأول في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.
ترى هل يخرج بيراميدز صفر اليدين خلال 4 مواجهات جمعته بالقطبين هذا الموسم، بعدما حصد 10 نقاط أمامها في الموسم المنصرم؟.
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