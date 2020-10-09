شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يسير على خطى «فايلر».. انتصاران وشباك نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة ‏بالنادى الأهلى، قيادة المارد الأحمر إلى الانتصار فى مواجهة إنبى ‏بثلاثية نظيفة ليحافظ الفريق على شباكه نظيفة خلال أول مواجهتين ‏تحت قيادة المدير الفنى الجديد.‏

وكان «موسيمانى» قد قاد المارد الأحمر إلى الفوز فى أول اختبار محلى له فى ‏مواجهة المقاولون العرب، الأحد الماضى، والفوز بهدف دون رد، حمل ‏توقيع عمرو السولية، من ركلة جزاء.‏

وسار الجنوب إفريقى على خطى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى ‏السابق للأهلى، والذى قاد الفريق فى أول مباراتين بالدورى هذا الموسم ‏بتحقيق الانتصار والحفاظ على عذرية شباك أبناء التتش.‏

واستهل «فايلر» مشواره مع الأهلى بالدورى بالفوز على سموحة بهدف ‏نظيف، ثم التفوق على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المباراة الثانية.‏

وينتظر «موسيمانى» مواجهة مرتقبة تجمع الأهلى بالوداد البيضاوى ‏المغربى، فى الثامن عشر من أكتوبر الجارى، بالدار البيضاء، فى ذهاب ‏نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.‏

وكان الجنوب إفريقى قد نجح فى معانقة دورى الأبطال والسوبر ‏الإفريقى مع فريق صن داونز، عام 2016، حيث وقع الاختيار عليه ‏من قِبَل مجلس إدارة الأهلى لخبراته فى القارة السمراء وقدرته على ‏استكمال مشوار الفريق الأحمر بنجاح فى دورى الأبطال بالنسخة الجارية ‏فى هذا التوقيت الحرج عقب رحيل السويسرى «فايلر».‏

Advertisements