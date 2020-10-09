«موسيماني» يسير على خطى «فايلر».. انتصاران وشباك نظيفة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، قيادة المارد الأحمر إلى الانتصار فى مواجهة إنبى بثلاثية نظيفة ليحافظ الفريق على شباكه نظيفة خلال أول مواجهتين تحت قيادة المدير الفنى الجديد.
وكان «موسيمانى» قد قاد المارد الأحمر إلى الفوز فى أول اختبار محلى له فى مواجهة المقاولون العرب، الأحد الماضى، والفوز بهدف دون رد، حمل توقيع عمرو السولية، من ركلة جزاء.
وسار الجنوب إفريقى على خطى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للأهلى، والذى قاد الفريق فى أول مباراتين بالدورى هذا الموسم بتحقيق الانتصار والحفاظ على عذرية شباك أبناء التتش.
واستهل «فايلر» مشواره مع الأهلى بالدورى بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم التفوق على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المباراة الثانية.
وينتظر «موسيمانى» مواجهة مرتقبة تجمع الأهلى بالوداد البيضاوى المغربى، فى الثامن عشر من أكتوبر الجارى، بالدار البيضاء، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وكان الجنوب إفريقى قد نجح فى معانقة دورى الأبطال والسوبر الإفريقى مع فريق صن داونز، عام 2016، حيث وقع الاختيار عليه من قِبَل مجلس إدارة الأهلى لخبراته فى القارة السمراء وقدرته على استكمال مشوار الفريق الأحمر بنجاح فى دورى الأبطال بالنسخة الجارية فى هذا التوقيت الحرج عقب رحيل السويسرى «فايلر».
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