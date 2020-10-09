شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيره بيراميدز، مساء الأحد، في منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر منافسات الجولة الـ 33 ‏من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، في بروفة أخيرة لكلا ‏الفريقين قبل خوض غمار نصف نهائى البطولتين الإفريقيتين، دورى ‏الأبطال والكونفدرالية.‏

ويلاقي الأهلى فريق الوداد البيضاوى المغربى في نصف نهائى دورى ‏الأبطال، في حين يلتقى بيراميدز بحوريا كوناكرى الغينى في نصف نهائى ‏الكونفدرالية.‏

باكورة مباريات الأهلى وبيراميدز كانت مع صعود الفريق لدورى ‏الأضواء والشهرة في موسم 2014-2015، تحت اسم «الأسيوطى ‏سبورت»، وحسم التعادل السلبى نتيجة المباراة الأولى في ملعب سوهاج، ‏وهى المباراة التي أدارها شريف رشوان وأخرج خلالها البطاقة الحمراء ‏لوليد سليمان، بسبب اعتراض غير لائق تسبب في إيقافه لمدة 4 مباريات ‏من قبل لجنة المسابقات وقتها، كما شهدت المباراة إصابة عمرو جمال ‏مهاجم الأهلى المعار حالياً لصفوف طلائع الجيش بالرباط ‏الصليبى.‏

واستطاع الأهلى الرد بقوة في مباراة بتروسبورت بالموسم ‏ذاته بالفوز بخماسية نظيفة، في مباراة غير مذاعة تليفزيونياً بسبب أزمة ‏الأهلى مع الشركة الراعية للبث، وحملت الأهداف الخمسة توقيع كل من ‏عبدالله السعيد ومؤمن زكريا «هدفين» وصلاح الدين سعيدو ووليد ‏سليمان.‏

ويسجل عبدالله السعيد هدفاً عالمياً يحسم به النقاط الثلاث للأهلى في لقاء ‏الأسيوطى سبورت بالدور الأول لموسم 2016-20107 بملعب القاهرة ‏الدولى، كذلك حسم وليد سليمان لقاء الدور الثانى بملعب برج العرب ‏بالإسكندرية إثر ركلة جزاء سددها بنجاح.‏

ويفجر الأسيوطى المفاجأة في لقاء ربع نهائى كأس مصر، ويطيح بالأهلى ‏خارج السباق بقيادة مديره الفنى المجتهد على ماهر، وذلك في موسم ‏‏2017-2018 بهدف شهير لعمر كمال.‏

ومع تغيير اسم النادى لبيراميدز، يستطيع الفريق إلحاق الهزيمة بالأهلى ‏فى 3 مرات متتالية أخرى، بواقع انتصارين بالدورى في موسم 20108-‏‏2019: الأولى بهدفين مقابل هدف، حملا توقيع محمد فاروق وعبدالله ‏السعيد، والثانية من خلال القدم اليمنى للبرازيلى كينو، وكذلك في ربع ‏نهائى كأس مصر بالموسم المنصرم بهدف إيريك تراورى في مباراة ‏أدارها الدولى جهاد جريشة.‏

وأخيراً، ينجح الأهلى في الفوز على بيراميدز بمسماه الجديد في فبراير من ‏العام الجارى، خلال منافسات الجولة الـ 15 للدورى الممتاز في الوقت ‏القاتل من عمر المواجهة، فيحول المارد الأحمر تأخره بهدف إلى ثنائية ‏حملت إمضاء الثنائى الإفريقى أليو ديانج وأليو بادجى.‏

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إجمالاً.. خاض الأهلى 9 مباريات أمام بيراميدز بمسماه الماضى والحالى، ‏وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة خلال المواجهة الأولى، في حين فاز ‏الأهلى في 4 مباريات، وانتصر بيراميدز في 4 مباريات أيضاً، ليطفو ‏التكافؤ على مواجهات الفريقين قبل موقعة الأحد.‏

ويعتبر الفوز بخماسية، الذي حققه الأهلى في موسم 2015 هو الأكبر في ‏تاريخ مواجهات الطرفين.‏