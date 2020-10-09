شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيره بيراميدز، مساء الأحد، في منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، في بروفة أخيرة لكلا الفريقين قبل خوض غمار نصف نهائى البطولتين الإفريقيتين، دورى الأبطال والكونفدرالية.
ويلاقي الأهلى فريق الوداد البيضاوى المغربى في نصف نهائى دورى الأبطال، في حين يلتقى بيراميدز بحوريا كوناكرى الغينى في نصف نهائى الكونفدرالية.
باكورة مباريات الأهلى وبيراميدز كانت مع صعود الفريق لدورى الأضواء والشهرة في موسم 2014-2015، تحت اسم «الأسيوطى سبورت»، وحسم التعادل السلبى نتيجة المباراة الأولى في ملعب سوهاج، وهى المباراة التي أدارها شريف رشوان وأخرج خلالها البطاقة الحمراء لوليد سليمان، بسبب اعتراض غير لائق تسبب في إيقافه لمدة 4 مباريات من قبل لجنة المسابقات وقتها، كما شهدت المباراة إصابة عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار حالياً لصفوف طلائع الجيش بالرباط الصليبى.
واستطاع الأهلى الرد بقوة في مباراة بتروسبورت بالموسم ذاته بالفوز بخماسية نظيفة، في مباراة غير مذاعة تليفزيونياً بسبب أزمة الأهلى مع الشركة الراعية للبث، وحملت الأهداف الخمسة توقيع كل من عبدالله السعيد ومؤمن زكريا «هدفين» وصلاح الدين سعيدو ووليد سليمان.
ويسجل عبدالله السعيد هدفاً عالمياً يحسم به النقاط الثلاث للأهلى في لقاء الأسيوطى سبورت بالدور الأول لموسم 2016-20107 بملعب القاهرة الدولى، كذلك حسم وليد سليمان لقاء الدور الثانى بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر ركلة جزاء سددها بنجاح.
ويفجر الأسيوطى المفاجأة في لقاء ربع نهائى كأس مصر، ويطيح بالأهلى خارج السباق بقيادة مديره الفنى المجتهد على ماهر، وذلك في موسم 2017-2018 بهدف شهير لعمر كمال.
ومع تغيير اسم النادى لبيراميدز، يستطيع الفريق إلحاق الهزيمة بالأهلى فى 3 مرات متتالية أخرى، بواقع انتصارين بالدورى في موسم 20108-2019: الأولى بهدفين مقابل هدف، حملا توقيع محمد فاروق وعبدالله السعيد، والثانية من خلال القدم اليمنى للبرازيلى كينو، وكذلك في ربع نهائى كأس مصر بالموسم المنصرم بهدف إيريك تراورى في مباراة أدارها الدولى جهاد جريشة.
وأخيراً، ينجح الأهلى في الفوز على بيراميدز بمسماه الجديد في فبراير من العام الجارى، خلال منافسات الجولة الـ 15 للدورى الممتاز في الوقت القاتل من عمر المواجهة، فيحول المارد الأحمر تأخره بهدف إلى ثنائية حملت إمضاء الثنائى الإفريقى أليو ديانج وأليو بادجى.
إجمالاً.. خاض الأهلى 9 مباريات أمام بيراميدز بمسماه الماضى والحالى، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة خلال المواجهة الأولى، في حين فاز الأهلى في 4 مباريات، وانتصر بيراميدز في 4 مباريات أيضاً، ليطفو التكافؤ على مواجهات الفريقين قبل موقعة الأحد.
ويعتبر الفوز بخماسية، الذي حققه الأهلى في موسم 2015 هو الأكبر في تاريخ مواجهات الطرفين.
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