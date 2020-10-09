شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان اللاعبين راحة، اليوم الجمعة، بعد مباراة حرس الحدود، على أن يعود الفريق غدًا السبت للتدريبات، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.

ويجري الفريق، الثلاثاء القادم، اختبار «رابيد تيست» قبل السفر الأربعاء إلى الإسماعيلية لملاقاة فريق الإسماعيلي، الخميس.