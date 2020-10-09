شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل طنطا والمقاولون «2-2» في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب مع طنطا «2-2»، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.
تقدم طنطا عن طريق ميدو جمال، قبل أن ينجح المقاولون في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق حسن الشامي ومحمد سالم، وسجل أحمد سالم صافي، لاعب طنطا، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع.
جاءت المباراة قوية وحماسية بين لاعبي الفريقين، رغم تأكد هبوط طنطا لدوري القسم الثاني، فيما جاء المقاولون بالمركز الرابع.
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