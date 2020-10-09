علي معلول يسجل هدفًا في فوز ودي لتونس على السودان بثلاثية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفًا في فوز المنتخب التونسي على نظيره السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، اليوم الجمعة.
وخلال المباراة التي أدارها الحكم المصري إبراهيم نورالدين، تقدم سيف الدين الخاوي بالهدف الأول لتونس، في الدقيقة 17، وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة 25، وجاء أنيس بن سليمان بالهدف الثالث في الدقيقة 35.
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