شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف النقاب عن أولى مراحل تطوير استاد ألميريا الإسباني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا، عن تدشين أولى مراحل تطوير استاد النادي الإسباني بشكل رسمي، اليوم الجمعة، من خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر.

وقام تركي بنشر مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي للإعلان عن تدشين أولى مراحل تطوير استاد ألميريا الإسباني، الذي تكفل بتقديمه لجماهير النادي.

وكان تركي اّل الشيخ استحوذ على ملكية نادي ألميريا منذ عام مضى، واستطاع تحويل شكل الفريق من خلال إبرام صفقات جديدة ومدربين عالميين، حيث كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من بلوغ منافسات الليجا في الموسم المنصرم.