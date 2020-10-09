شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوروجواي يتحدث عن الظهور الأول للمنتخب في مونديال اليد بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خورخي بوتيخارا، مدرب منتخب أوروجواي، الذي يشارك في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقررة في مصر للمرة الأولى، إن هدفه هو محاولة التطور وتقديم أداء أفضل وإظهار لاعبين مميزين خلال البطولة.

ويستعد منتخب أوروجواي للمشاركة في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والمقامة بمصر خلال شهر يناير عام 2021 ويشارك بها 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتظهر أوروجواي في البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن احتلت المركز الثالث في بطولة أمم أمريكا الجنوبية والوسطى عام 2020.

ووقعت أوروجواي في المجموعة الأولى مع منتخبات ألمانيا والمجر والرأس الأخضر، ويسعى خورخي بوتيخارا، مدرب المنتخب، في الظهور بشكل مميز خلال المشاركة الأولى لبلاده في المحفل العالمي.

وقال خورخي بوتيخارا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة «مصر 2021»: «أرى أن مهمتي مع أوروجواي في بطولة العالم المقبلة تتخذ مسارين مختلفين في نفس الوقت، فالأول هو إنشاء مرجعية للاعبين والمؤسسات في بلدنا، يمنحهم دافعًا قويًا للنمو وتطوير مستواهم، والثاني هو فرصة مهمة للغاية للمنافسة بالمستوى الأول للمرة الأولى».

وأضاف عن هدفه خلال مدة عقده مع منتخب بلاده: «نحن اتحاد متطور وليس لدي عقد مع الاتحاد فأنا أعمل كمدرب منذ عام 2000، وقد طورنا مستوى لعبنا، واقتربنا من التأهل لبطولة العالم من قبل، لذلك على أي حال أعتقد أن هدفنا جميعا هو محاولة التطور وتقديم أداء أفضل وإظهار لاعبين مميزين».

وتحدث مدرب أوروجواي عن قرعة البطولة التي أوقعته في المجموعة الأولى مع منتخبات ألمانيا والمجر والرأس الأخضر، حيث علق: «قرعة مجموعتنا لها مستويان مختلفان، فألمانيا والمجر خارج إمكانياتنا ونأمل أن نحظى بفرصة أمام الرأس الأخضر للتأهل».

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وقال خورخي: «لدينا 5 محترفين في الخارج من بينهم 4 في إسبانيا وواحد في إيطاليا، فسوف أعتمد على الرباعي في إسبانيا وسيكون باقي الفريق من العناصر الواعدة والهواة، فبطولة العالم ستمنح لاعبينا الشباب والهواة الفرصة للوصول إلى بيئة محترفة».