شكرا لقرائتكم حرس الحدود يعلن عودة محمد حليم لقيادة الفريق.. وطلب وحيد من اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اللواء مشهور أحمد المشرف على الكرة بنادى حرس الحدود، عودة محمد حليم لقيادة الفريق فنيا عقب اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن عدم استكمال المهمة، مشيرا إلى أن محمد حليم قاد مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة الزمالك فى الدورى والمحدد لها يوم الاثنين المقبل.

وقال مشهور أحمد لـ"الخليج 365"، إن فرص حرس الحدود كبيرة فى البقاء فى الدورى الممتاز، كما أنه يثق فى إمكانات اللاعبين والجهاز الفنى وقدرتهم على الفوز فى المباراتين المقبلتين، كما طالب المشرف العام على الكرة بنادى حرس الحدود اتحاد الكرة بإقامة مباريات الجولتين الـ33 والـ34 من عمر الدورى فى نفس التوقيت حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وتحديدا التى تنافس على البقاء، وتأكيدا للشفافية فى إدارة مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى، يعود إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة مع فريقه فى المباريات بداية من مباراة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى، بعدما غاب عاشور عن مباراة وادى دجلة أمس بسبب إيقافه من جانب لجنة المسابقات لاستفزازه لاعبى المصرى البورسعيدى فى الجولة الـ 31 للدوري.

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كما يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي اليوم على هامش مران الفريق الذى سيقام عصرا فى ملعب النادى لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها فى مباراة وادى دجلة أمس والتى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الـ32 للدورى.

ويغيب حازم إمام عن مواجهة حرس الحدود المقبلة فى الدوري والمقرر لها الاثنين المقبل في الجولة الـ33 للدوري بعد تجدد الإصابة القديمة والتي تلاحقه منذ فترة وهى عبارة عن شد في العضلة الأمامية.

ويدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح اللاعبين الأساسيين راحة من مباراة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى، نظرا لسفر الفريق في اليوم التالى للمباراة الي المغرب مباشرة لخوض مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى.