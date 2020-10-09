شكرا لقرائتكم نقل الهانى سليمان للمستشفى وأشعة مقطعية على المخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبى لفريق سموحة ، نقل الهانى سليمان حارس مرمى الفريق إلى أحد المستشفيات لعمل أشعة مقطعية على المخ وإجراء بعض التحاليل الطبية وذلك عقب سقوط الحارس فى إحدى الكرات المشتركة فى مباراة سموحة والاتحاد السكندرى والمقامة حالياً على استاد الاسكندريه فى الاسبوع 32 من عمر الدورى الممتاز .

وأكد محمد عبد الجواد طبيب فريق سموحة ، أن الجهاز الطبى رفض استمرار حارس المرمى ، عقب سقوطه واصراره على الاستمرار فى المباراه وتم نقله إلى المستشفى.

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وضم تشكيل الاتحاد السكندري ، كل من عمرو خليل ، صبرى رحيل،اسلام جمال ،اسامة عزب ، محمود شعبان ،السيد سالم،هشام محمد، احمد مانجا ،عبد الغني محمد،رزاق سيسيه، خالد قمر.

فيما ضم تشكيل سموحة كل من الهانى سليمان،احمد ابو الفتوح ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، احمد جمال ، محمد حليمو ، احمد حمص ، ديريك نيسيبامبى اسلام جمال ، ناصر ماهر ، حسام حسن

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 وتعادل في 17 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 وتعادل في 15 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.