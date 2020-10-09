شكرا لقرائتكم الأهلى ثالث أكثر الفرق تهديدا للمرمى بدورى أبطال أفريقيا.. والوداد فى الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل فريق الأهلى، المركز الثالث، فى قائمة أكثر الفرق تهديدا لمرمى منافسيه، خلال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا 2019 – 2020، برصيد 35 تسديدة.

واستعرض الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إحصائية لأكثر 5 أندية الموسم الحالى، من دورى الأبطال، تسديدا على المرمى.

وتصدر الإحصائية فريقى مازيمبى الكونغولى والوداد المغربي، برصيد 37 تسديدة، بينما جاء الأهلى، فى المركز الثالث، برصيد 35 تسديدة، ثم النجم الساحلى التونسي، برصيد 33 تسديدة وأخيرا صن داونز الجنوب أفريقى، برصيد 31 تسديدة.

بينما لم يتواجد طرفى المواجهة الأخرى فى نصف النهائي، الزمالك والرجاء المغربى، فى قائمة الأكثر تسديدا على المرمى.

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الأهلى

جدير بالذكر أن، الأهلى، تخطى فريق صن داونز الجنوب أفريقى، فى ربع النهائي، بنتيجة 3 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل الوداد المغربي، بصعوبة كبيرة على حساب النجم الساحلى التونسي، بنتيجة 2 – 1، فى مجموع المباراتين.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة، كما يلعب الرجاء مع الزمالك، فى نفس الدور، وتقام مباراة الذهاب 18 أكتوبر فى المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب فى مصر، يوم 24 من نفس الشهر.

فيما تقام المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم 6 نوفمبر المقبل على أن يحدد الملعب في وقت لاحق.