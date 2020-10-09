فيفا ترفض طلب انضمام منير الحدادي لمنتخب المغرب

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"الخليج 365" من الرباط: رفضت لجنة قانون اللاعب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الطلب الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص انضمام منير الحدادي، لاعب إف سي إشبيلية الإسباني للمنتخب المغربي على ضوء القانون الجديد الذي أصدرته (فيفا)، بعد الاجتماع الأخير لجمعيتها العمومية بخصوص إمكانية تغيير اللاعبين منتخبهم الحالي إلى منتخب آخر.

وأوضح بيان للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس، أن لجنة قانون اللاعب أرجعت رفضها إلى تفسيرها لأحد بنود القانون الجديد والمتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استندت إلى مشاركة الحدادي في ثلاث مباريات رفقة المنتخب الإسباني لأقل من 21 سنة وهو يزيد عن ذلك بشهرين التي يسمح بها عادة في المشاركة بهذه الفئة.

وأشار بيان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى أن القرار لم يستند إلى مشاركة الحدادي مع المنتخب الإسباني الأول.

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وزاد البيان أنه "بعد مشاورات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والفيفا، قررت الجامعة استئناف القرار استعجاليا لدى المحكمة الرياضية الدولية".

وسبق للحدادي، الذي ولد في سبتمبر 1995، بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي سبق أن جاور إف سي برشلونة الإسباني، قبل أن يعار إلى إف سي فالانس الإسباني، ثم ديبورتيفو ألافيس، قبل مجاورة فريقه الحالي إف سي إشبيلية،أن لعب للمنتخب الإسباني 15 دقيقة، في مباراة مقدونيا، في 2014، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، تحت قيادة ديل بوسكي، قبل أن يبدي اللاعب رغبته في الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي، أخذاً بعين الاعتبار توفره على جنسيتين، مغربية وإسبانية.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على الطلب المغربي لانضمام كل من أيمن برقوق لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني وسامي ماي لاعب سان تروند البلجيكي إلى المنتخب المغربي، الذي يواجه، اليوم، وديا، على أرضية ملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، نظيره السنغالي.