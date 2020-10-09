شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدعو لاعبى المصرى لمأدبة عشاء ببرج العرب بعد ثنائية الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب نهاية مباراة اليوم والتى جمعت بين المصرى والاسماعيلي والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدفين نظيفين، وجه الجهاز الفني للمصرى بقيادة علي ماهر الدعوة للاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات لتناول العشاء بأحد المطاعم السياحية الكبرى بمدينة برج العرب، تأتي هذه الخطوة في محاولة من الجهاز الفني للخروج باللاعبين من الجو الروتيني للمعسكر المغلق من ناحية ، ولتهنئة اللاعبين على أدائهم الطيب وروحهم القتالية العالية خلال المباريات الأخيرة.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر فوزاً مهما على نظيره الاسماعيلى بهدفين دون رد بديربى القناة الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز،سجل كريم العراقى هدف التقدم للمصرى البورسعيدى فى الدقيقة 65 من إنفراد تام بالحارس محمد فوزى ثم أضاف أحمد جمعة الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 81 .

وبذلك يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى للنقطة 39 ليرتقى للمركز التاسع بجدول الدوري بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 30 هدفاً وعليه 32 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاتحاد السكندرى.

Advertisements

فيما تجمد رصيد الاسماعيلى عند النقطة 38 بالمركزالعاشر بجدول الدوري بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً.

وتعاقد المصري مع علي ماهر لقيادة الفريق بديلاً لطارق العشري في الأول من سبتمبر الماضي ونجح في الحصول على 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم ، ويعد أحمد ياسر والفلسطيني محمود وادي والبوركيني سادو سانبوري في صدارة هدافي المصري برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

بينما كانت مباراة اليوم هي المواجهة السابعة للبرازيلى “هيرون ريكاردو” فى قيادة الاسماعيلى فنيا هذا الموسم ، فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق8 أهداف.

وبذلك حقق المصرى البورسعيدى انتصاره الثانى على التوالى بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد فى الجولة الماضية للدوري بينما تلقى الاسماعيلى خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم وهو أعلى عدد من الهزائم للدراويش على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948.