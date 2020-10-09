شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعلن عودة محمد حليم لقيادة الفريق.. وطلب وحيد من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء مشهور أحمد المشرف على الكرة بنادى حرس الحدود، عودة محمد حليم لقيادة الفريق فنيا عقب اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن عدم استكمال المهمة، مشيرا إلى أن محمد حليم قاد مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة الزمالك فى الدورى والمحدد لها يوم الاثنين المقبل.

وقال مشهور أحمد لـ"الخليج 365"، إن فرص حرس الحدود كبيرة فى البقاء فى الدورى الممتاز، كما أنه يثق فى إمكانات اللاعبين والجهاز الفنى وقدرتهم على الفوز فى المباراتين المقبلتين، كما طالب المشرف العام على الكرة بنادى حرس الحدود اتحاد الكرة بإقامة مباريات الجولتين الـ33 والـ34 من عمر الدورى فى نفس التوقيت حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وتحديدا التى تنافس على البقاء، وتأكيدا للشفافية فى إدارة مسابقة الدورى العام.