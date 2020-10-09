شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يضمن مقعدا أساسيا فى تشكيل الأهلى بمواجهتىّ الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى، مقعدا أساسيا فى تشكيلة فريقه بمواجهتىّ الوداد المغربى في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، في ظل وجود اقتناع تام من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بالمردود الذي يقدمه المدافع الدولي من ناحيه، ولتعرض أكثر من مدافع لإصابات قوية وعلى رأسهم محمود متولي ورامي ربيعة ستعقيهما من اللحاق بالموجهتين من ناحية أخري، ولازال موسيماني يُفاضل بين الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني لكي يجاور أحدهم أيمن أشرف في مواجهتي الوداد.

ويواجه الأهلي الوداد المغربي ذهاباً على ملعب الأخير يوم 17 أكتوبر الجاري، فيما تقام مباراة العودة في مصر يوم 23 أكتوب.

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من ناحية أخرى، يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لاختبار طبى قبل مران الفريق غداً، السبت، لتحديد موقفه من دخول التدريبات الجماعية بعدما تعرض لإصابة فى مباراة المقاولون العرب الماضية فى الجولة الـ30 لبطولة الدورى، وكانت عبارة عن مزق واحد مللى فى العضلة الضامة أبعده عن المشاركة فى مباراة إنبى أول أمس بالدورى التى فاز فيها الأحمر بلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يتحدد موقف الشناوى خلال الفحص الطبى غداً وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الحارس لن يكون جاهزاً للمشاركة فى مران السبت الجماعى وسيواصل التأهيل، ليغيب كذلك عن مباراة بيراميدز الأحد فى الدورى، ليتم تجهيزه للسفر مع الأهلى الثلاثاء المقبل للمغرب لخوض مباراة الوداد المغربى المقرر لها 17 أكتوبر الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.