سموحة يتقدم بهدف على الاتحاد السكندرى فى الشوط الأول .. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سموحة فى التقدم على الاتحاد السكندري بهدف نظيف فى الشوط الأول ، عن طريق محمد عبد المنعم فى الدقيقة 32 فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وضمت تشكيل الاتحاد السكندري ، كل من عمرو خليل ، صبرى رحيل،اسلام جمال ،اسامة عزب ، محمود شعبان ،السيد سالم،هشام محمد، احمد مانجا ،عبد الغني محمد،رزاق سيسيه، خالد قمر.

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فيما ضم تشكيل سموحة كل من الهانى سليمان،احمد ابو الفتوح ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، احمد جمال ، محمد حليمو ، احمد حمص ، ديريك نيسيبامبى اسلام جمال ، ناصر ماهر ، حسام حسن

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 وتعادل في 17 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 وتعادل في 15 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.