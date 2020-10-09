شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يكافئ لاعبى دجلة بعد التعادل مع الزمالك بـ 48 ساعة راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كافأ اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، لاعبيه بعد التعادل السلبى مع الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، واقتناص نقطة غالية فى صراع هروب الغزلان من الهبوط لدورى الدرجة الثانية، حيث قرر الخواجة اليونانى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات.

ومنح بابا فاسيليو لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة "يومي السبت والأحد" على أن يعود الفريق للمران الجماعى يوم الإثنين المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة 33 من الدورى.

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وبتعادل الفريقين، رفع الزمالك رصيده لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، فيما يصل رصيد وادي دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف.

وكان الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما احمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفي فتحي، وفى الهجوم مصطفي محمد

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.