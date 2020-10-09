شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يكرم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام نادى الترسانة مساء اليوم الجمعة حفل تكريم الطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية خلال العام الدراسى المنقضى، فى مقر النادى فى ميت عقبة.

وحرصت إدارة الترسانة على توزيع شهادات التقدير ومكافات مالية للطلاب والطالبات المكرمين في حضور أولياء أمورهم وعدد كبير من أعضاء قلعة الشواكيش.

وأكد محمد سالم، عضو مجلس إدارة الترسانة، أن حفل تكريم المتفوقين دراسيا يتم تنظيمه سنويا في تقليد تحرص عليه إدارة النادى ضمن التواصل وتحفيز الطلاب على التفوق والنجاح.

وأضاف أن هناك ترقب شديد لموقف اتحاد الكرة من الهبوط هذا الموسم ، حيث هناك وعودا بالغاء الهبوط هذا الموسم فى ظل مرور المسابقة بتوقف طويل بسبب فيروس كورونا ولذا نتواصل مع الجبلاية ووزارة الرياضة للوقوف على الموقف النهائى.

Advertisements

حفل متفوقين الترسانة 6



حفل متفوقين الترسانة



حفل33 متفوقين الترسانة