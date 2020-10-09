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الترسانة يكرم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام نادى الترسانة مساء اليوم الجمعة حفل تكريم الطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية خلال العام الدراسى المنقضى، فى مقر النادى فى ميت عقبة.

وحرصت إدارة الترسانة على توزيع شهادات التقدير ومكافات مالية للطلاب والطالبات المكرمين في حضور أولياء أمورهم وعدد كبير من أعضاء قلعة الشواكيش.

وأكد محمد سالم، عضو مجلس إدارة الترسانة، أن حفل تكريم المتفوقين دراسيا يتم تنظيمه سنويا في تقليد تحرص عليه إدارة النادى ضمن التواصل وتحفيز الطلاب على التفوق والنجاح.

وأضاف أن هناك ترقب شديد لموقف اتحاد الكرة من الهبوط هذا الموسم ، حيث هناك وعودا بالغاء الهبوط هذا الموسم فى ظل مرور المسابقة بتوقف طويل بسبب فيروس ولذا نتواصل مع الجبلاية ووزارة للوقوف على الموقف النهائى.

حفل متفوقين الترسانة 6

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حفل متفوقين الترسانة 6

 

حفل متفوقين الترسانة
حفل متفوقين الترسانة

 

حفل33 متفوقين الترسانة
حفل33 متفوقين الترسانة

 

متفوقين الترسانة
متفوقين الترسانة

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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