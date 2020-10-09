المصري يفوز على الإسماعيلي بثنائية في ديربي القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- على البهجي:

حقق فريق المصري فوزا على ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة والمؤجلة من الجولة الـ19 لدوري we المصري على ستاد برج العرب (الإسكندرية).

وسجل المصري هدف التقدم في الدقيقة 65 عن طريق كريم العراقي الذي حصل على كرة رائعة من الخلف للأمام لينفرد بحارس المرمى ويلعب الكرة بذكاء متوسطة الارتفاع بجوار القائم الأيمن لتسكن الشباك.

وأضاف أحمد جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 81 بعدما استلم حسن على الكرة على الصدر بشكل رائع ولعبها إلى مهاجم فريقه الذي صوبها من مرة واحدة قوية في منتصف الشبكة.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز وله مباراة أخرى مؤجلة، وفي المقابل ظل الإسماعيلي بـ38 نقطة في المركز العاشر.