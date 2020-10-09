المقاصة: الأهلى وبيراميدز والاتفاق السعودى طلبوا ضم محمد إبراهيم

وقال سليم:" إبراهيم يمتلك العديد من العروض، أبرزها من الاهلي وبيراميدز والاتفاق السعودي" ، وتابع" اللاعب لم يبد رغبته في الانتقال إلي أي ناد، وكل ما يثار حول تحديد وجهته أمر عار تمامًا من الحقيقة".

وكشف اللواء بكرى سليم عن توقيع أحمد الشيخ لاعب الأهلى الحالى لنادى الزمالك قبل انتقاله للمارد الأحمر، موضحاً:" الشيخ كان قد وقع علي عقود انتقاله لنادي الزمالك، لكن هناك واقعة غيرت وجهته للنادى الأهلي".

وتابع" في إحدي المباريات بين مصر للمقاصة والزمالك، تألق أحمد الشيخ خلال المباراة، ليدخل لاعبي الزمالك في مشادات مع اللاعب عقب اللقاء، ليخبرنا اللاعب بعدها في الانتقال للأهلي".