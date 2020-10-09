المقاصة: الأهلى وبيراميدز والاتفاق السعودى طلبوا ضم محمد إبراهيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أن ناديه أنقذ محمد إبراهيم صانع العاب الفريق من الاعتزال بعد تذبذب مستواه ورحيله عن الزمالك، مضيفاً "محمد إبراهيم من أفضل صناع اللعب في الدوري المصري، وأصبح هدفًا للأندية الكبرى".. ونفى سليم في تصريحات تليفزيونية، دخول الزمالك فى مفاوضات رسمية مع مسؤولى النادي من أجل استعادة محمد إبراهيم مرة أخري بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق الفيومي هذا الموسم، موضحاً "إبراهيم تلقى أربع عروض أثنين من مصر عن طريق أندية الأهلي وبيراميدز، وناد فى السعودي وآخر في الامارات".
وقال سليم:" إبراهيم يمتلك العديد من العروض، أبرزها من الاهلي وبيراميدز والاتفاق السعودي" ، وتابع" اللاعب لم يبد رغبته في الانتقال إلي أي ناد، وكل ما يثار حول تحديد وجهته أمر عار تمامًا من الحقيقة".
وكشف اللواء بكرى سليم عن توقيع أحمد الشيخ لاعب الأهلى الحالى لنادى الزمالك قبل انتقاله للمارد الأحمر، موضحاً:" الشيخ كان قد وقع علي عقود انتقاله لنادي الزمالك، لكن هناك واقعة غيرت وجهته للنادى الأهلي".
وتابع" في إحدي المباريات بين مصر للمقاصة والزمالك، تألق أحمد الشيخ خلال المباراة، ليدخل لاعبي الزمالك في مشادات مع اللاعب عقب اللقاء، ليخبرنا اللاعب بعدها في الانتقال للأهلي".
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