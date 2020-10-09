شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين قبل أمم أفريقيا: الأندية ترفض انتقال لاعيبها لمنتخب الشباب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، بوجود معوقات أمامه في تدريبه لمنتخب الشباب بسبب تعنت الأندية، قائلا: "هناك 16 لاعبا لم أستطع ضمهم من الأندية للمنتخب، رغم اقتراب بطولة الأمم الأفريقية الشهر المقبل".

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وأضاف"ياسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية ، إن الأندية تبرر رفضها لضم لاعبيها إلى المنتخب الوطنى، بوجود نقص لديها في اللاعبين، مردفا: "أنا أقدم جيل لمصر جديد ومبشر وأدعمه وهذه اللاعيبة وفرت ملايين على الأندية".

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب، أن مجالس إدارة الأندية عليهم أن يعلموا أن مصر فوق الجميع، ولاسيما بعد حسم الأهلى للدورى المصرى، متابعا: "مش عارف أعمل فرقة لحد الآن، بسبب الأندية.. وهناك أندية تركن لاعبيها ولا توافق على رحيلها للمنتخب الوطنى".