شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 / 10 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 9 / 10 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة المصرى البورسعيدى والإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 18 ومباراة طنطا والمقاولون العرب على ستاد طنطا الرياضى ومباراة سموحة والاتحاد السكندرى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ديربى القناة الذى يدخله الفريقين بمعنويات مرتفعة بعد أن حسم كل منهما بقاؤه في الدوري بصعوبة شديدة ، وفاز الفريق البورسعيدى على الجونة بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة ، فيما فاز الدراويش على الإنتاج الحربى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 28 هدفاً وعليه 32 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاتحاد السكندرى بخلاف لقاء اليوم المؤجل من الأسبوع الثامن عشر للمسابقة فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفاً .

موعد مباراة طنطا والمقاولون العرب

تقام مباراة طنطا والمقاولون العرب في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد طنطا الرياضى في مواجهة يدخلها أبناء السيد البدوى بحثاً عن الشهرة بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى وخسر طنطا مباراته بالجولة الأخيرة للمسابقة من الجونة بهدفين مقابل هدف ، فيما خسر ذئاب الجبل من الاهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

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ويقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 50 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 41 هدفاً واستقبلت شباكه 28 هدف.

موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سموحة بمعنويات منخفضة بعد أن ودع بطولة كأس مصر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر ، بينما تعادل زعيم الثغر مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 وتعادل في 17 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 وتعادل في 15 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.