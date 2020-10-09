شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لو القيد اتمد سنة لن يشارك أحمد فتحى فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه لن يتم مد القيد المحلى بعد يوم 4 نوفمبر كما يتردد، موضحين أنه ليس للقيد المحلى علاقة بمشاركة أحمد فتحى مع الأهلى فى نهائى أفريقيا من عدمه، وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه لو تم مد القيد المحلى سنة لن يشارك أحمد فتحى فى نهائى دورى الأبطال حال تأهل الأهلى للمباراة النهائية، وقال المصدر إنه مع انتهاء بطولة الدوري ينتهى عقد أى لاعب، وبالتالى فى حال تأهل الأهلي أو الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا فلن يحق لهم إشراك أى لاعب انتهى عقده ولم يتم التجديد له.

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وكشف مصدر مسؤول باللجنة الخماسية أن عقد أحمد فتحى مع الأهلي ينتهى بنهاية بطولة الدورى، ويحق له الانتقال فى اليوم التالى لناديه الجديد وهو بيراميدز، ولا يكون قانونيا استمراره مع الأهلي للعب بطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا فى حال تأهل الأهلي أمام الوداد خاصة أن فيفا أكد فى مخاطباته على استمرار العقود التى انتهت فى 30 يونيو حتي انتهاء الموسم المحلى، وبالتالى فإن عقد فتحى ينتهى مع الأهلي بانتهاء بطولة الدورى والمرجح لها قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر فى لقاء الذهاب والعودة 23 بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي يوم 18 والعودة 24 أكتوبر الجارى، والنهائى 6 نوفمبر المقبل، وفى حال استمرار الدورى لما بعد 6 نوفمبر فمن المرجح أن يتم تعديل موعد انتهاء تسجيل اللاعبين فى القائمة الأولى التى تنتهى 4 نوفمبر.