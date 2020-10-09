شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: بعض لاعبى الزمالك لا يستغلون الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق أن هناك لاعبين لا يستغلون الفرص التي يحصلون عليها وكان عليهم أن يتمسكوا بهذه الفرصة وهناك طارق حامد مجهد بسبب ضغط المباريات ورغم ذلك يؤدي بشكل جيد.. وقال عبد الحليم في تصريحات لقناة الزمالك: فريق وادي دجلة وصلوا لمرحلة عدم القدرة على الوقوف في الملعب وتأثر أداؤهم الفني في المباراة ولكن لم يستغلها الزمالك.

شدد: تعادل الزمالك مع دجلة شيء طبيعي في كرة القدم نتيجة عوامل خارجية، وعدد المباريات المتوالية التي يلعبها الزمالك تعرض الفريق للإجهاد.

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تابع: الزمالك يمثل مصر في بطولة خارجية ومش هيلعب مع فريق مصرى هيلعب مع فريق مغربى وفى المغرب بيحاولوا يريحوا لاعبيهم بسبب هذه المباريات.

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق تدريباته عصر غد الجمعة علي ملعب النادي وذلك استعدادا للقاء حرس الحدود والمقررة إقامتها الإثنين المقبل بملعب المكس في الإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين بالدوري الممتاز.. وانتزع فريق وادي دجلة نقطة ثمينة من منافسه الزمالك بعد تعادل الفريقين اليوم سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا.