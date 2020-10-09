شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا عن مباراة الأهلى وبيراميدز: تعلمنا فى الزمالك ألا ننتظر هدايا من الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو العلا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً أنه لن يشجع أي من فريقي الأهلي وبيراميدز خلال المباراة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.. وقال محمد أبو العلا خلال الأستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية: "تعلمنا في الزمالك ألا ننتظر نتائج أو هدايا من الآخرين وأن نقدم ما يمكن للفريق دون الانتظار لنتائج الآخرين وفي النهاية التوفيق هو ما يحسم الأمر".

أضاف محمد أبو العلا أن الزمالك بحاجة الى حسم النقاط الستة المقبلة وهو ما سيجعله يضمن وصافة الدوري خاصة وأن هناك مباراتين للمنافس بيراميدز أمام الأهلي والمقاولون العرب وقد يسقط في المباراتين أو إحداهما.

وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا.

Advertisements

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما احمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفي فتحي، وفى الهجوم مصطفي محمد

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي : في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.