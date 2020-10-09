شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مذكرة مرتضى منصور إلى وزير الرياضة لمطالبته بإلغاء قرار الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، المذكرة كاملة التى أرسلها مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اعتراضًا على ما حدث من جانب اللجنة الأولمبية وقرار إيقافه لمدة 4 سنوات عن ممارسة أى نشاط رياضى فى مصر، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري مع ما يترتب على ذلك من اّثار مع عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى، وعدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.

وشهدت المذكرة شرح تفصيلى لما جاء من القرار ورد نادى الزمالك على حيثياته، بالإضافة إلى مطالبة وزير الرياضة، بإلغاء جميع القرارات الصادرة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، بدءً من يوم 4 أكتوبر الماضى، واعتبارها هى والعدم سواء، وذكرت المذكرة: "فى حالة امتناع سيادتكم عن القيام بدوركم المنصوص عليه فى الدستور والقانون يعتبر ذلك للمرة الثانية قرارا إداريًا سلبيًا يكون لى وللنادى الحق فى الطعن عليه أمام القضاء الإدارى المحترم الموقر قضاء الحقوق والحريات".

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وكان أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تقدم بمذكرة رسمية أمس الإثنين ضد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية التى صدرت ضده مؤخرا، لافتا إلى أنه سيتم دراسة المذكرة من الناحية القانونية بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة للبت فيها.











































