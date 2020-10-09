شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف توجه رسالة خاصة للجمهور.. وتؤكد: "مليش خالص فى التيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، رسالة للجمهور قائلة: "شرف كبير أن أنا أمثل مصر.. والدعم اللى أخدته من الناس.. ومن اللعيبة والشخصيات المشهورة قد إيه دخل الموضوع إلى قلبى جدا".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامجها معكم، المذاع على قناة cbc،:" أول ماتش في البطولة تمكنت من تعدى الصعاب وسرت على نحو الأنصار.. وآخر ماتش كان صعب جدا وكان حلم بالنسبالى عشان اتأهل للفوز.. ولما روحنا أستراليا كان هناك حرائق كبيرة جدا.. وفضلنا أسبوع كامل لم نخرج من الفندق بسبب الدخان".

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وتابعت : "مليش خالص في التيك توك.. ومش هقعد ساعتين انزل صورة وأنا بضحك.. ومش بحب امسك التليفون خالص".

وحضر مع لاعبة التنس أخواتها الفتيات رانا، وداليا، وروان، في استديو برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة cbc.

وكانت وجهت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، الشكر إلى وزارة الرياضة والدكتور أشرف صبحى، على حفل التكريم الذى أقيم لها على خلفية أدائها المشرف فى بطولة رولان جاروس للتنس، محققة أول إنجاز للاعبة مصرية بالتأهل إلى الدور الرئيسى، وقالت ميار: أشكر وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والتنس علي دعمهم المستمر وأشكر الشعب المصري علي الدعم الكبير لي في البطولة.

وتابعت: أتمني أن يكون ما حققناه بمثابة تشجيع وتحفيز للاعبين الناشئين في المستقبل ويتعلموا منا ويكونوا أفضل منا، وأسعي خلال الفترة المقبلة في تحقيق العديد من الإنجازات وفي الاوليمبياد القادمة.