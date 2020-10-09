نشرة الخميس.. تراجع الزمالك.. وموعد مباراة مصر.. وهبوط قريب للحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 8 أكتوبر.

اتحاد الكرة: ندرس تعديل مواعيد القيد مراعاة للأندية المشاركة في أفريقيا

قال وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة، إنه قد يتم تغيير مواعيد القيد والتي تم الكشف عنها مؤخرًا.

مرتضى يطالب وزير الرياضة بإيقاف عقوبات الأوليمبية - مستند

أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى أشرف صبحي وزير الرياضة، يطالبه بالتدخل لوقف العقوبات الصادرة من اللجنة الأوليمبية.

رسميا.. كاف يخطر مصر بموعد مباراتي توجو بتصفيات كأس الأمم

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي "الكاف"، يخطره فيه بموعد مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

عبد الحفيظ :الشناوي قد يعود السبت المقبل.. والوداد لن يُقيد الكعبي

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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مرور محمد الشناوي حارس الفريق بحالة طيبة، مقللاً من تأثير إصابته التي تعرض لها مؤخراً.

ضربة قبل مواجهة حرس الحدود.. الزمالك يفقد ثنائي الفريق للإيقاف

تأكد غياب الثنائي طارق حامد، وأحمد سيد زيزو، عن الزمالك، أمام حرس الحدود،في المباراة المقبلة بالدوري، للإيقاف.

بيراميدز المستفيد.. الزمالك يتراجع للمركز الثالث بتعادل سلبي أمام دجلة

فرض وادي دجلة التعادل السلبي دون أهداف على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ32 من مسابقة الدوري على ستاد القاهرة.

أسوان يفوز على الحرس ويبقى رسميا في الدوري.. والحدود يحتاج معجزة للبقاء

حقق أسوان فوزًا هاما على حساب حرس الحدود في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري، بهدفين مقابل هدف وحيد، والتي أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.

مصدر لمصراوي: أيمن أشرف تخلص من الإصابة وجاهز لبيراميدز

قال مصدر في الجهاز الفني للنادي الأهلي، إن مدافع الفريق أيمن أشرف جاهز من الجاهز الناحية الطبية للمشاركة في مباراة بيراميدز ضمن الجولة 33 من دوري We المصري.