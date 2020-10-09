اتحاد الكرة: ندرس تعديل مواعيد القيد مراعاة للأندية المشاركة في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة، إنه قد يتم تغيير مواعيد القيد والتي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد القيد والتي يتم فتح فترة الصيف في المدة بين 10 أكتوبر وحتى 4 من شهر نوفمبر، على أن تكون القوائم الإضافية حتى 19 نوفمبر، فيما ستكون فترة القيد والتسجيل الثانية "الانتقالات الشتوية" بين 15 فبراير وحتى 15 من شهر مارس المقبل.

وأوضح العطار في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أنه سيتم دراسة تعديل مواعيد القيد مراعاة لمصلحة الأندية المشاركة في أفريقيا، مؤكدًا أنه تواصل مع مسؤولي الاتحاد بخصوص هذا الأمر.

ويلتقي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء المغربيان على الترتيب يومي 17، و18 أكتوبر ذهابا، و24 و24 من الشهر ذاته إيابا في مصر، فيما يواجه بيراميدز فريق حوريا كوناكري الغيني يوم 20 أكتوبر، فيما يقام نهائي الكونفدرالية.

Advertisements

ولكن في حالة تأهل أي من فريقي الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال، ستقام المباراة النهائية يوم 6 ديسمبر، مما قد يسبب أزمة للقطبين في قيد اللاعبين للموسم الجديد.

وأكمل العطار: "سيتم الإعلان عن جدول الجولة الأخيرة بالدوري ومباريات الكأس الأسبوع المقبل".

ولم يكشف اتحاد الكرة عن موعد الجولة الأخيرة للدوري ومباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادي مصر في ربع نهائي الكأس، بالإضافة لمبارتي نصف النهائي والنهائي.

وعن إخطار الاتحاد الأفريقي "كاف" للاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مباراتي مصر وتوجو يومي 14، و14 نوفمبر القادم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، أوضح الهطار: "سنقوم بتوقيع عقد الطائرة الخاصة للمنتخب خلال أيام لتوفير الراحة للاعبين".

ونفى العطار إلغاء الهبوط: "الموسم سينتهي باللائحة المتفق عليها في بدايته"