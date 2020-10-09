محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أثنى أنخيل لوبيز المدير الفني لفريق فولوس اليوناني، على عمرو وردة لاعب فريقه الجديد، المنضم له من باوك اليوناني.
وانضم عمرو وردة إلى فولوس حديث العهد بالكرة اليونانية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
وقال لوبيز في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "شاهدت عمرو وردة وقدراته الجيدة وكنت سعيدا لانضمامه إلى الفريق".
وعن أزمات وردة السابقة، قال مدرب فولوس: "الماضي كان ماضي وانتهى ولا علاقة لي به.. أتعامل مع عمرو وردة الوقت الحالي ومستقبلا".
واختتم: "وردة يريد أن يشارك ويلعب ويظهر بصورة أفضل.. نعلم قيمة عمرو وردة منذ تواجده في باوك".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مدرب عمرو وردة الجديد: الماضي انتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.