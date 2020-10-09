مرتضى منصور: "الأوليمبية" ليس لها أسباب لإيقافي.. فكيف أطعن ضد القرار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مُطالبات البعض له بالطعن على قرارات اللجنة الأوليمبية التي صدرت ضده وأعلنت إيقافه وتجميده.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال مرتضى منصور :"كيف أطعن على عقوبات اللجنة الأوليمبية؟ ما هي الأسباب والحيثيات التي أقوم بالطعن عليها؟".

وقامت اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعته من المشاركة في أي نشاط رياضي، مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

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وأضاف رئيس الزمالك :"في الحقيقة أنه لا توجد أي أسباب أو حيثيات لدى اللجنة الأوليمبية حتى توقع مثل هذه العقوبة".

وتوعد مرتضى منصور، هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بأن يكون سبباً في دخوله السجن، وذلك رداً على قرار التجميد لأربعة سنوات الصادر ضد رئيس الزمالك.

وطالب مرتضى منصور وزير الشباب والرياضة بالتدخل، موجهاً له رسالة :"نحبك ونحترمك ونقدرك، لكنك رأيت ما فعله هشام حطب ضدك في البيان الأخير".