مرتضى يطالب وزير الرياضة بإيقاف عقوبات الأوليمبية - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى أشرف صبحي وزير الرياضة، يطالبه بالتدخل لوقف العقوبات الصادرة من اللجنة الأوليمبية.

وتضمنت المذكرة الرسمية التى تسلمها وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للوزارة وإدارة الشئون القانونية مطالبة مرتضي منصور بإلغاء قرار اللجنة الاوليمبية الذي وصفه بانه تحد صارخ لنص المادة ١٣من الدستور والقانون٧١ لسنة ٢٠١٧ واحكام المحكمة الإدارية العليا وتحد للسلطة التشريعية "البرلمان" وعدم مراعاة الدستور والقانون.

وخاطب رئيس القلعة البيضاء وزير الرياضة في المذكرة قائلا: " إن قرار اللجنة الاوليمبية هو سابقة خطيرة لا مثيل لها في تاريخ الرياضة ليس في مصر فقط بل في العالم بعدما توهم أعضاء اللجنة الاوليمبية انهم فوق القانون والدستور والقضاء بعد تجاهلهم لأحكام الدستور والقانون وظنوا انهم في بلد بلا قانون فضلا عن تجاهلهم المتعمد للخطاب الوارد اليهم من البرلمان بتاريخ ٤ أكتوبر الجاري والذي حذرهم فيه من اتخاذ اي عقوبة او اجراء ضده قبل استئذان مجلس النواب".

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وكانت اللجنة الأوليمبية أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، ومخاطبة مجلس الزمالك لاختيار رئيسا بدلاً منه.

وطلب مرتضى منصور إيقاف القرارات وما ترتب علي القرار من آثار عدم تمثيله امام الغير والقضاء وعدم تقلده رئاسة اي اجتماعات وعدم الاعتداد بتوقيعه.

وكان رئيس النادي الأهلي، ورئيس اتحاد الكرة، ورئيس اتحاد اليد، ونائب رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس الزمالك السابق، تقدموا بشكاوى ضد مرتضى منصور نظرا لما بدر منه خلال الفترة الأخيرة.