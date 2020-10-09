رسميا.. كاف يخطر مصر بموعد مباراتي توجو بتصفيات كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي "الكاف"، يخطره فيه بموعد مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

جاء ذلك في تصريحات رسمية لمحمد بركات مدير المنتخب، عبر موقع الاتحاد الرسمي، مشيرًا إلى أن الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو، على أن يكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.

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وأوضح، أن مباراة الذهاب بمصر سيقودها طاقم تحكيم من رواندا، بينما يقود مباراة العودة بتوجو طاقم من السنغال.

وتعادل المنتخب المصري مباراتي كينيا، وجزر القمر ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في مجموعته السابعة برصيد نقطتين، نفس رصيد كينيا ولكن فارق الاهداف يرجح كفة الأخير، فيما يحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة، وتوجو في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.