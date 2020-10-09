إنجلترا تقسو على ويلز بثلاثية وديا.. وكوت ديفوار تتعادل مع بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

حقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه منتخب ويلز في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس، ضمن استعداداتهما لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف حمل توقيع لاعبه دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 26، فيما أضاف زميلاه كونور كودي وداني إنجز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و63 على الترتيب.

ويستعد منتخب إنجلترا لملاقاة ضيفيه منتخبي بلجيكا والدنمارك يومي الأحد والأربعاء القادمين، ضمن المجموعة الثانية بالقسم الأول لدوري الأمم، حيث يحتل منتخب (الأسود الثلاثة) المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب (بلجيكا) المتصدر، بعد مرور أول جولتين من المجموعة.

في المقابل، يلعب منتخب ويلز خارج ملعبه مع منتخبي أيرلندا وبلغاريا في نفس اليومين، في إطار المجموعة الرابعة للقسم الثاني بالمسابقة القارية، حيث يتربع الفريق على الصدارة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب فنلندا.

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وفي مباراة ودية أخرى، خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على اللقاء الودي بين منتخب بلجيكا مع ضيفه منتخب كوت ديفوار.

وبادر ميشي باتشوايي بالتسجيل لمصلحة بلجيكا في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل فرانك كيسي من ركلة جزاء لكوت ديفوار في الدقيقة 87.

ويستعد منتخب بلجيكا لملاقاة منتخبي إنجلترا وأيسلندا خارج ملعبه يومي الأحد والأربعاء المقبلين، ضمن المجموعة الثانية بالقسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث يتربع الفريق على الصدارة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب إنجلترا بعد مرور أول جولتين بالمجموعة.

في المقابل، يلعب منتخب كوت ديفوار مع منتخب مدغشقر في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة الحادية عشر للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الملجاشي المتصدر.